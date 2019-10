Fonti Ue: Gentiloni confermato Commissario all'Economia

Bruxelles, 3 ott. (askanews) - Il Commissario designato all'Economia, l'italiano Paolo Gentiloni ha superato l'audizione di conferma all'Europarlamento, secondo diverse fonti a Bruxelles, nonostante un tentativo del Ppe di frenarlo.Nella riunione dei coordinatori dei gruppi politici, alla fine dell'audizione, il popolare Markus Ferber avrebbe voluto sottoporre a ulteriori domande scritte Gentiloni, senza dare quindi la conferma dell'Europarlamento oggi. Ferber, d'altra parte, aveva espresso le use perplessità in un post nel suo account Twitter, in cui aveva sostenuto che Gentiloni non aveva dato alcuna risposta durante le due ore dell'audizione.Secondo le fonti, tuttavia, la posizione del Ppe sarebbe stata appoggiata esplicitamente solo dalla destra: non abbastanza per bloccare la conferma, per la quale è richiesta una maggioranza dei due terzi dei coordinatori.I Popolari e i Conservatori, che alla fine si sono espressi a favore (mentre cotnro hanno votato i sovranisti), hanno tuttavia ottenuto di inserire alcuni passaggi più critici nella lettera dei coordinatori, che sarà resa nota più tardi in giornata, con cui viene dato il via libera a Gentiloni.