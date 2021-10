Fondazione Med-Or consegna borse studio a 3 studenti marocchini

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - La Fondazione Med-Or ha consegnato, alla presenza del ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, tre borse di studio agli studenti provenienti dalla Mohammed VI Polytechnic University di Rabat, frutto dell’accordo tra la Fondazione, l’Università di Rabat e la Luiss Guido Carli. Presenti all’evento, oltre al presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti, l’ambasciatore del Regno del Marocco Youssef Balla e i vertici della Luiss Guido Carli: il presidente Vincenzo Boccia, la vicepresidente Paola Severino, il rettore Andrea Prencipe e il Direttore Generale Giovanni Lo Storto. I vincitori delle borse di studio sono una studentessa e due studenti provenienti dal Marocco che frequenteranno rispettivamente i corsi di laurea magistrale, della durata di due anni, in Global Management and Politics, International Relations ed Economics and Finance. "Siamo felici di premiare questi giovani studenti meritevoli, che con questa esperienza potranno arricchire il loro bagaglio culturale e valorizzare, ancor di più, il proprio percorso formativo", afferma Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or - La promozione di un nuovo strumento di collaborazione tra due Atenei prestigiosi come la Mohammed VI Polytechnic University of Rabat e la Luiss Guido Carli è solo la prima tra le iniziative che la Fondazione intende sostenere. Il nostro obiettivo è quello di avviare ulteriori progetti di alta formazione, che fungano da volano per rafforzare legami e rapporti internazionali tra l’Italia e i Paesi dell’area del Mediterraneo allargato" La Fondazione, infatti, è impegnata sia a promuovere la collaborazione in ambito accademico e di ricerca che a sostenere molteplici attività di natura culturale, secondo le finalità per cui è nata, con l’obiettivo di favorire la cooperazione, il dialogo e le partnership internazionali.