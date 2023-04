Fondazione Crt, Palenzona ufficializza la candidatura alla guida

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Fabrizio Palenzona, ex vicepresidente di Unicredit e attuale presidente di Prelios, ha ufficializzato la decisione di candidarsi alla presidenza della Fondazione Crt in una lettera inviata oggi ai consiglieri di indirizzo. La lista con le firme sarà presentata martedì mattina, prima della riunione del consiglio di indirizzo - convocato per le ore 15 per eleggere il nuovo presidente per il quadriennio 2023-2027. E' infatti in scadenza il mandato dell'attuale presidente Giovanni Quaglia, eletto a maggio 2019. Palenzona illustra nella lettera il suo programma. (ANSA).