Fmi, Giorgetti a Marrakech per G20, parla 'anche' di privatizzazioni

Marrakech, 12 ott. (askanews) - Giornata di incontri a Marrakech per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha partecipato al vertice G7 finanziario organizzato nella città marocchina nell'ambito dei meeting Fmi-Banca Mondiale. Nel tardo pomeriggio il ministro ha incontrato Il presidente di Bank of America International e Ceo di Merrill Lynch Bernard Mensah. Successivamente è tornato presso la sede del vertice Fmi per partecipare, con un leggero ritardo, alla cena istituzionale con i colleghi ministri e governatori del G20. Alla domanda se nei suoi incontri si fosse anche parlato di privatizzazioni Giorgetti ha risposto "anche".