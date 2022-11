FMI, Georgieva: Guerra in Ucraina fattore negativo per economia

New York, 17 nov. (askanews) - La guerra in Ucraina è il "singolo fattore negativo più importante per l'economia mondiale quest'anno, e probabilmente anche per il prossimo". Lo ha dichiarato alla CNBC la direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, a margine dell'incontro del G20 a Bali.Georgieva, riferendosi al missile caduto in Polonia, ha aggiunto che "tutto ciò che crea più ansia è dannoso per le prospettive di crescita e per soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle persone".Il FMI ha già lanciato avvertimenti sulla frammentazione dell'economia globale a seguito della guerra tra Russia e Ucraina e ha tagliato le previsioni di crescita per il 2023 al 2,7%, prevedendo un rallentamento rispetto al previsto 3,2% nel 2022. Per la Georgieva "è il profilo di crescita più debole dal 2001".