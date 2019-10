Fmi,comunicato Imfc: su crescita mondo prospettive altamente incerte

Washington, 20 ott. (askanews) - La comunità internazionale, rappresentata nell'International Monetary and Financial Committee, l'organo più rappresentativo del Fondo Monetario Internazionale, segnala rischi crescenti sul versante della crescita e rimarca la volontà di utilizzare "tutti gli strumenti disponibili" per contrastare tale rallentamento."Si prevede - si legge nel comunicato finale Imfc - che quest'anno l'economia globale crescerà di circa il 3 percento, ma il ritmo ha continuato a indebolirsi da aprile. La crescita dovrebbe aumentare l'anno prossimo, ma le prospettive sono altamente incerte e soggette a rischi al ribasso elevati. Questi includono tensioni commerciali, incertezza politica e rischi geopolitici, in un contesto di spazio politico limitato, livelli di debito elevati e in aumento e maggiori vulnerabilità finanziarie. Persistono anche altre sfide di vecchia data"."Utilizzeremo tutti gli strumenti politici appropriati - sottolinea il Imfc del Fmi - individualmente e collettivamente, per mitigare i rischi, migliorare la resilienza e sostenere la crescita a beneficio di tutti. Lo spazio fiscale disponibile dovrebbe essere utilizzato per supportare la domanda secondo necessità. Laddove sia necessario il consolidamento per garantire la sostenibilità del debito, la politica fiscale dovrebbe essere attentamente calibrata, favorevole alla crescita e salvaguardare gli obiettivi sociali. In linea con i mandati delle banche centrali, la politica monetaria dovrebbe garantire che l'inflazione rimanga sulla buona strada o si stabilizzi attorno agli obiettivi e che le aspettative di inflazione restino ancorate. Le decisioni della banca centrale devono rimanere ben comunicate e dipendenti dai dati. Continueremo a monitorare e, se necessario, ad affrontare le vulnerabilità finanziarie e i rischi per la stabilità finanziaria, anche con politiche macroprudenziali".