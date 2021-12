Flutter Entertainment compra Sisal per 1,9 miliardi

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per un corrispettivo di 1,9 miliardi di euro. L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale", spiega la società in una nota. La transazione sarà completata nel corso del secondo trimestre 2022. Flutter Entertaiment con l'acquisizione di Sisal prevede diversi risultati strategici. La combinazione di Sisal con la presenza italiana online esistente di Flutter attraverso PokerStars e Betfair risulterà in una quota online combinata del 20%. "Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming", afferma Francesco Durante, ceo di Sisal. "Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano", sostiene Peter Jackson, Flutter Chief Executive. "Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016", evidenzia Giampiero Mazza di Cvc Italy. (ANSA).