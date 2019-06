[Il punto] Via alla flat tax per i pensionati che dall'estero si trasferiscono al Sud

Adesso c’è il provvedimento attuativo della norma che dovrebbe consentire al nostro Paese di attirare, in certi territori, i pensionati non residenti in Italia e titolari di redditi da pensione estera. Ci sarà insomma una forte agevolazione fiscale qualora scelgano di trasferirsi nel Mezzogiorno.

Le regole per godere di questa forma di Flat Tax sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dà gambe alla previsione della manovra 2019.

L'aliquota

A chi imboccherà questa strada, e si trasferirà in qualche piccola città del Sud con meno di 20mila abitanti, verrà applicata una aliquota fiscale del 7 per cento. Si parla ovviamente di redditi di fonte estera relativi a pensionati che almeno per l’ultimo quinquennio hanno avuto la residenza fuori dal nostro Paese. La flat tax riguarderà tutti i redditi prodotti fuori dai confini nazionali e non solo le pensioni.

La tassazione permarrà al livello agevolato per 5 anni e ci si dovrà trasferire fisicamente nell’area prescelta per non meno di 183 giorni all’anno. Una soluzione meno radicale di quella, per esempio, del Portogallo - il cosiddetto paradiso dei pensionati - che garantisce una tassazione zero per ben 10 anni e senza vincoli territoriali.

Le regioni interessate

Quanto ai luoghi oggetto del trasferimento deve trattarsi, come si accennava, di comuni con non più di ventimila abitanti delle seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Il progetto, come ha avuto modo di precisare l’Agenzia delle Entrate, è quello di “favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera”.

I requisiti

Per godere del beneficio bisognerà indicare nella denuncia dei redditi i requisiti richiesti. In primo luogo il “non essere residente in Italia da almeno 5 anni, poi la giurisdizione dell’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, gli Stati esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, lo stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva”.

Cessazione, revoca e decadenza

L’applicazione della tassazione agevolata cessa trascorsi i 5 anni successivi al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione. L’interessato può anche revocare la scelta comunicandolo nella dichiarazione dei redditi. Sono previsti anche dei casi di decadenza quando vengano meno i requisiti previsti dalla normativa, oppure in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, o quando si trasferisca la residenza in un comune diverso da quelli contemplati, o infine se il contribuente decide di portare la residenza all’estero.