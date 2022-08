Lega e Fi vogliono la flat tax: cosa è e perché il rischio che lo Stato si trovi con le casse vuote

La "flat tax", che il centrodestra mette al centro delle sue riforme fiscali in caso di vittoria, nel regime delle tasse italiane esiste già. Ne usufruiscono le partite Iva che sono soggette al 15% di tassazione indipendentemente dal reddito purché non sia superiore ai 65mila. Qualcosa del genere è in vigore anche per la cedolare secca degli affitti che versano il 21% qualsiasi canone si incassi. In sostanza il Cd vorrebbe estendere la "tassa piatta" anche ai lavoratori dipendenti eliminando la progressività dell'imposizione fiscale, stabilita dalla Costituzione, all'articolo 5, al fine di rendere perequativo il sistema fiscale, e che trova attuazione per esempio nell'Irpef, dotata di aliquote e scaglioni.

La tassazione sul reddito delle persone fisiche attualmente in vigore stabilisce che, nei fatti, chi guadagna 15 mila euro l’anno versi allo stato il 12% del proprio reddito. Chi invece ne guadagna 150 mila deve dare all’erario il 38%. Redistibuzione delle ricchezze, insomma, nel senso che chi guadagna poco e magari fa fatica ad arrivare a fine mese paga poco di tasse, mentre chi ha redditi alti e altissimi è giusto che contribuisca di più alle casse pubbliche.

La flat tax cavallo di battaglia della Lega e di Forza Italia

Non piace a Lega e Fi che vorrebbero superarla mettendo al centro del loro programma una riforma fiscale che già in passato tentarono di realizzare. In particolare, mentre è in fase di definizione l'accordo di coalizione, la Lega dice che "vogliamo estendere la flat tax al 15% anche ai dipendenti (come per le partite Iva a 65mila euro). Ci possiamo riuscire in 5 anni".

Silvio Berlusconi osa meno e parla di una flat tax al 23% per cento per tutti, famiglie e imprese. Parlando a Radio 24 l'ex premier, che ha annunciato di volersi candidare al Senato, ha spiegato: "La flat tax ha fatto aumentare anche del 30% le entrate per lo Stato: non vogliamo creare ulteriore deficit. Con la crescita che produrremo avremo l'abbassamento delle tasse anche sotto il 20%. La flat tax sarà nel programma dei cento giorni, è il punto più importante del programma", ha spiegato.

Meloni frena: non si facciano promesse irrealizzabili

Giorgia Meloni, azionista di maggioranza - almeno stando ai sondaggi - della coalizione ha esortato gli alleati a rifuggire le promesse irrealizzabili e ha parlato di flat tax solo per i redditi incrementali, ovvero quelli in surplus sull'imponibile dell'anno precedente. Insomma la proposta di Fi e Lega per Meloni non è percorribile. Si attende la linea comune che sia capace di far quadrare i conti pubblici. Contrari invece Pd e M5Stelle che individuano nella flat tax uno strumento di propagazione di ingiustizia fiscale.

Flat tax pro e contro

Il pro della "flat tax" è la semplificazione del sistema che avrebbe comunque bisogno di correttivi perché, per esempio, chi oggi ha un reddito basso, al di sotto della soglia dell'esenzione, è possibile che si ritrovi a pagare imposte che oggi non paga. Mentre chi ha redditi alti, in termini assoluti paga di più ma non in maniera proprozionale, come appunto chiede la Costituzione. Quindi l'effetto generale sarebbe il calo generalizzato delle imposte. Per garantire la copertura, come minimo dovrebbero sparire molti bonus, attualemtne in vigore, che attenuano l'imposizione in vigore.

La convinzione di fondo di chi la sostiene è che la tassa piatta indurrebbe i titolari di grandi redditi, patrimoni e rendite a pagare ciò che magari adesso non versano all'Erario (10m miliardi l'anno di evasione è la stima). Molto dipenderebbe da come l'aliquota unica venisse congegnata. Nel mondo e in Europa si punta un po' dovunque sulla tassa progressiva: la flat tax esiste solo in qualche Paese dell'Est.