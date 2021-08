Fiumicino, Adr: da oggi riapre rinnovata area check-in Terminal 1

Roma, 6 ago. (askanews) - Aeroporti di Roma informa che da oggi torna operativa l'area check-in del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, chiusa dal 17 marzo 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.Nonostante i volumi di traffico a Fiumicino rimangano ancora molto distanti dalla normalità (a luglio i flussi sono stati pari a circa il 30% dei livelli pre-Covid, con picchi di circa 60mila passeggeri contro i 154mila di 2 anni fa), Adr ha pianificato la riapertura della hall check-in del Terminal 1 in una logica di massimizzazione dei livelli di servizio e di sicurezza.All'interno del Terminal 1 verranno effettuate le operazioni di accettazione per Aegean Airlines, Air Malta, Albastar, Eurowings, Ryanair e Vueling Airlines, mentre le attività di riconsegna bagagli di questi vettori continueranno ed essere effettuate al Terminal 3. Restano disponibili al Terminal 3 tutte le attività di test Covid e di somministrazione vaccini Vax & Go.L'area check-in del Terminal 1 riapre al traffico in una configurazione del tutto rinnovata (zona di circolazione e di accodamento pre controlli sicurezza rispettivamente aumentate del 13% ed oltre il 360% rispetto a com'era prima il Terminal 1). L'incremento dell'area di circolazione, in sinergia con la riapertura dei 124 banchi check-in del Terminal 1, permette di ospitare ulteriori 17 mila passeggeri in partenza nelle condizioni di distanziamento sociale attualmente in vigore. Questi interventi rappresentano il primo passo di un vasto programma di investimenti in corso che riguarda l'ampliamento del Terminal 1 e la realizzazione di una nuova area di imbarco, operativa entro la prossima estate, che sarà all'avanguardia in Europa e renderà ancora più efficiente, confortevole, sicuro e sostenibile il "Leonardo da Vinci".