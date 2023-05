Fitch conferma rating BBB dell'Italia, con outlook stabile

Roma, 12 mag. (askanews) - Fitch ha confermato il rating BBB dell'Italia con outlook stabile. In una nota, l'agenzia di rating ha affermato che "la crescita dell'economia italiana ha superato le nostre aspettative nel primo trimestre 2023, grazie al significativo allentamento della crisi del gas naturale in Europa, a un forte rimbalzo del turismo e al rafforzamento della domanda globale".Alla luce di queste dinamiche, prosegue la nota, "abbiamo rivisto le nostre previsioni per il 2023 all'1,2% dallo 0,5% precedente" e "nel 2024 prevediamo che l'economia si espanda dello 0,8%, in rallentamento rispetto all'1,3% previsto a marzo".

"L'economia italiana ha registrato una ripresa più lenta rispetto all'Eurozona, attestandosi del 2,4% al di sopra dei livelli pre-pandemia alla fine del primo trimestre del 2023 rispetto al 3% della media dell'Eurozona - prosegue la nota di Fitch - gli investimenti hanno avuto un ruolo importante nella ripresa dell'economia italiana grazie ai generosi regimi di credito d'imposta (Superbonus 110% e Bonus facciate) che hanno sostenuto l'attività edilizia". L'agenzia di rating prevede che "la graduale eliminazione di questi schemi verrà ampiamente compensata dalla crescita dei fondi Next Generation Eu".Fitch evidenzia quindi come l'aumento dell'inflazione, pari all'8,8% ad aprile rispetto all'8,1% di marzo, sia "trainato dai prezzi dell'energia caratterizzati da un'elevata volatilità". Poi aggiunge: "Prevediamo che l'inflazione scenderà a una media del 7,2% nel 2023 e del 3,5% nel 2024, rispetto all'8,7% del 2022, a fronte della normalizzazione dei prezzi dell'energia".