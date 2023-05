Fisco, si lavora su tobin tax e previdenza complementare

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Eliminazione del superbollo auto, revisione della tobin tax e aumento della deducibilità per la previdenza complementare. Sono alcune delle misure su cui sono al lavoro i partiti di maggioranza per gli emendamenti al ddl delega per la riforma del fisco, attesi entro venerdì. In particolare, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, per la tobin tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie, le ipotesi sono l'abrogazione o l'inserimento di un'esenzione per le transazioni fuori dai mercati regolamentati. Tra le proposte allo studio anche la riduzione dell'Ires e l'abbassamento delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi. (ANSA).