Fisco: ripresa graduale cartelle, 4 mln a fine 2021

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Ripartono le cartelle ma in modo ''graduale''. Secondo fonti dell'Agenzia Entrate-Riscossione infatti su circa 20-25 mln di cartelle ferme, sarebbero solo 4 mln quelle che si sbloccherebbero il 31 agosto. E non subito ma spalmate durante l'ultimo quadrimestre dell'anno. Si tratta di cartelle di pagamento, riferite prevalentemente ai ruoli che gli enti creditori hanno affidato all'agente della riscossione in prossimità dell'inizio della sospensione conseguente all'emergenza Covid, quindi marzo 2020. (ANSA).