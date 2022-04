Fisco, Mef: nel 2020 reddito medio sceso a 21.750 euro (-1,1%)

Milano, 13 apr. (askanews) - Il reddito complessivo totale dichiarato nel 2021, e riferito all'anno di imposta 2020, ammonta a oltre 865,1 miliardi di euro, in calo di 19,4 miliardi rispetto all'anno precedente, per un valore medio di 21.570 euro, in flessione dell'1,1% rispetto al reddito complessivo medio del 2019. Lo rende noto il Mef, sottolineando come il contesto economico negativo del 2020, anno della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, si riflette su tutti gli aggregati statistici delle dichiarazioni fiscali.L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (25.330 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (24.770 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (15.630 euro).Nel 2021, circa 41,2 milioni di contribuenti hanno assolto l'obbligo dichiarativo, in calo di oltre 345.000 soggetti (-0,8%) rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, sono 22,6 milioni le persone fisiche che hanno utilizzato il modello 730 con un aumento di oltre 566.000 contribuenti rispetto all'anno precedente; 9 milioni di soggetti hanno presentato invece il modello Redditi Persone Fisiche, mentre i dati dei restanti 9,6 milioni di contribuenti, non tenuti a presentare direttamente la dichiarazione, sono stati acquisiti tramite il modello CU compilato dal sostituto d'imposta.