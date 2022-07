Roma, 1 lug. (askanews) - Per aumentare i salari "tutto il cuneo deve andare ai lavoratori. Non è il momento di 'dividiamo un po' tutti". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, in occasione dell'evento 'Il lavoro interroga'.Per i salari "c'è sia un problema fiscale, sia un problema contrattuale. Se i salari sono bassi - ha aggiunto - c'è un unico modo: bisogna aumentarli".