Fisco, Cgia Mestre: 8 giugno il tax freedom day

Roma, 3 giu. (askanews) - Questo weekend è l'ultimo dell'anno nel quale lavoriamo per il fisco. In linea puramente teorica, infatti, mercoledì prossimo, i contribuenti italiani terminano di lavorare per destinare il reddito al pagamento di tasse, imposte, tributi e contributi sociali necessari per far funzionare le scuole, gli ospedali, i trasporti, per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, le pensioni, etc. Giovedì 8 giugno, pertanto, festeggiamo il "giorno di liberazione fiscale". E' quanto riporta uno studio della Cgia di Mestre.In altre parole, spiega il comunicato della Cgia, se dall'inizio di gennaio al 7 giugno abbiamo lavorato per onorare le richieste del fisco, dal giorno successivo e fino al prossimo 31 dicembre, invece, lo facciamo per noi stessi e per le nostre famiglie.

Da questo caso di scuola messo a punto dall'Ufficio studi della Cgia, emerge che per l'anno in corso sono stati necessari ben 158 giorni di lavoro (sabati e domeniche inclusi) per adempiere a tutti i versamenti fiscali previsti quest'anno (Irpef, Imu, Iva, Irap, Ires, addizionali varie, contributi previdenziali/assicurativi, etc.). Rispetto al 2022, il tax freedom day di quest'anno "cade" un giorno prima.Nel 2022, allorché la pressione fiscale ha raggiunto il record storico del 43,5 per cento e, di conseguenza, il "giorno di liberazione fiscale" è "scoccato" il 9 giugno. E' corretto segnalare che il picco record di pressione fiscale toccato l'anno scorso non è ascrivibile ad un aumento del prelievo imposto a famiglie e imprese, ma da una serie di altri fattori che si sono concentrati nel 2022. In particolar modo: dall'impennata del costo dei prodotti energetici importati e dal deciso aumento dell'inflazione che hanno spinto all'insù il gettito dell'Iva. Inoltre i vari bonus edilizi non sono stati classificati come riduzione delle tasse ma come maggiore spesa pubblica.Nel 2022 solo la Francia e il Belgio hanno registrato un peso fiscale superiore al nostro. Se a Parigi la pressione fiscale era al 47,7 per cento del Pil, a Bruxelles si è attestata al 45,1 per cento. In Italia invece, ha toccato la soglia record del 43,5 per cento.A giugno i contribuenti dovranno affrontare quallo che la Cgia di Mestre giudica un 'ingorgo fiscale' con 115 scadenze, mediamente 4 al giorno.