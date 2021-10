Fisco: Ag.Entrate, al via domande per bonus sanificazione

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Al via il bonus sanificazione. A partire da oggi e fino al 4 novembre 2021, annuncia l'Agenzia delle Entrate, sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto dei dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi per Covid-19 introdotto dal Sostegni-bis. Il credito ammonta al 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro, nel limite complessivo di 200 milioni. I beneficiari sono gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extraalberghiere non imprenditoriali. (ANSA).