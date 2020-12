Fintech, Abi: al via un progetto sperimentale sull'euro digitale

Roma, 19 dic. (askanews) - Le banche e l'Abi, in collaborazione con il centro di ricerca per l'innovazione Abi Lab, "hanno avviato una sperimentazione nel contesto dell'euro digitale". Lo comunica l'associazione bancaria, sottolineando che "l'iniziativa ha l'obiettivo di contribuire attivamente al dibattito pubblico e di supportare le banche che operano in Italia nel percorso di preparazione allo scenario futuro"."Il progetto - spiega l'Abi - è diretto a valorizzare il ruolo delle banche nel quadro dell'euro digitale della Bce, una moneta diversa dai pagamenti elettronici già disponibili in particolare grazie alla programmabilità".L'iniziativa mira anche a dimostrare "la fattibilità tecnica di un euro digitale basato su una blockchain Distributed ledger technology (Dlt), ossia su di un sistema di registri distribuiti, oltre a esplorare nuovi servizi a valore aggiunto, che diventano possibili grazie alla programmabilità della moneta".Il progetto di sperimentazione "si articola in due cantieri: uno sulla infrastruttura e sul modello distributivo, per analizzare la fattibilità tecnica; un secondo sulla programmabilità, per sperimentare casi d'uso che possano differenziare l'euro digitale della banca centrale dai pagamenti elettronici già disponibili".Il primo cantiere "sarà condotto in collaborazione con Sia, in sinergia con l'infrastruttura delle banche Abi Lab Chain, che vede già attivi 100 nodi distribuiti in Italia, e con le banche che vi operano. Il secondo cantiere sarà articolato in diversi tavoli, dedicati a casi d'uso, in collaborazione con le banche e le società Ntt Data, Pwc e Reply, che hanno dato disponibilità con proprie risorse. All'iniziativa possono partecipare tutte le banche interessate".