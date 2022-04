Findus compie 60 anni, fa la storia dei surgelati in Italia

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Dai minestroni ai 'bastoncini', dai 'sofficini' ai 4 salti in padella, Findus ha cresciuto due generazioni e fatto la storia dei surgelati in Italia, ora che l'azienda compie 60 anni una monografia edita da Mondadori la racconta. Il brand nasce in Svezia nel 1939, letteralmente è la contrazione di Frukt Industrin, "Industria della frutta" e nel 1962 arriva nell'Agro Pontino a Cisterna di Latina. "Le vicende di Findus si legano a quelle della società, attraverso l'evoluzione di tendenze, gusti e modelli di consumo alimentare. Negli anni ha lanciato marche, prodotti e spot che hanno instaurato un legame affettivo con le persone: da Capitan Findus al camaleonte affamato Carletto fino ad arrivare a Green Cuisine, con la sua proposta di alternative veg e la sua spinta al cambiamento" ricorda il gruppo che oggi copre una quota di mercato pari al 20%, con punte che superano il 50%, se si considerano i prodotti più consolidati, dal pesce ai vegetali. Findus ha chiuso il 2020 con vendite per circa 700 milioni di euro in Italia e impiega tra lo stabilimento produttivo di Cisterna di Latina e la sede amministrativa di Roma più di 480 collaboratori. "Attraverso questo libro abbiamo voluto ripercorrere la storia di Findus attraverso decenni di cambiamenti nelle abitudini alimentari e nello stile di vita degli italiani" sottolinea Steven Libermann, General Manager Findus Italia . (ANSA).