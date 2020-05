Fincantieri: ricavi primo trimestre -4,5%, impatto pandemia su 2020

Roma, 14 mag. (askanews) - Fincantieri chiude il primo trimestre con ricavi per 1,307 miliardi, in calo del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica la società dopo il consiglio di amministrazione sui risultati trimestrali. La flessione è "solo del 4,5% nonostante i mancati ricavi, quantificabili in 190 milioni, conseguenti la riduzione dei giorni di produzione di circa il 20% per la completa sospensione delle attività dei cantieri e degli stabilimenti italiani" per il coronavirus. E la pandemia avrà un impatto sui risultati del 2020, anche se al momento non è calcolabile.Alla fine dei primi tre mesi il carico di lavoro complessivo è di 31,9 miliardi di euro, "circa 5,5 volte i ricavi del 2019 con ordini acquisiti nel trimestre per 0,3 miliardi: il backlog al 31 marzo è pari a 27,7 miliardi (30,7 miliardi al 31 marzo 2019) con 92 navi in portafoglio e il soft backlog a circa 4,2 miliardi (3,6 miliardi al 31 marzo 2019)"."L'impegno del gruppo - afferma l'amministratore delegato Giuseppe Bono - è ora focalizzato alla tutela del carico di lavoro, fondamentale non solo per Fincantieri ma anche per tutte le piccole e medie imprese che contribuiscono a rendere Fincantieri grande nel mondo. Abbiamo raccolto un risultato eccezionale sui nostri mercati militari esteri di riferimento, sfruttando la nostra presenza e rafforzando il ruolo di partner strategico con le relative Marine. Proprio grazie alla nostra riconosciuta competenza nel settore navale della difesa, siamo ancora una volta coinvolti in trattative con la Marina Militare italiana oltre che con altre Marine estere.""A oggi - sottolinea Fincantieri - le ripercussioni del Covid-19 sul contesto macroeconomico non sono ancora stimabili in modo chiaro e pertanto non è possibile effettuare delle previsioni economico-finanziarie attendibili". I risultati del 2020 "saranno impattati dai costi attribuibili alla minore produttività dei cantieri e il conseguente minor assorbimento dei costi fissi, dalle spese non previste per garantire la salute e sicurezza del personale e costi da sostenere per la gestione dei ritardi delle forniture e della ridefinizione dei tempi di consegna delle navi. Il piano industriale 2020-2024 sarà finalizzato non appena gli sviluppi dell'emergenza consentiranno un'analisi più chiara dei possibili impatti".Glv