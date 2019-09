Festival Futuro a Verona 16-17 novembre

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Due giorni di incontri e dibattiti per guardare all'Italia nel contesto mondiale e lo sguardo rivolto al futuro. Con le migliori imprese, le migliori università, i migliori esperti e le best practice di ricerca nelle diverse aree che alimenteranno convegni, seminari e workshop in cui verranno presentate le eccellenze italiane nei settori di scienza, tecnologia, economia, politica e società. E' quanto promette di offrire il Festival del Futuro in programma a Verona il 16 e 17 novembre. Promosso dal Gruppo Editoriale Athesis, Harvard Business Review Italia ed Eccellenze d'Impresa, gode del patrocinio della Commissione Ue. La prima edizione è stata presentata a Milano, nella sede di Banco Bpm. Un progetto che parte da una delle aree più dinamiche del Paese, il lombardo-veneto, ma che vuole coinvolgere l'intero territorio nazionale e vuole trasformare Verona nella capitale del futuro, con una Fiera del Futuro che, dal 2020, affiancherà il Festival.