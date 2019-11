Ferrosud Matera: protesta ad oltranza

(ANSA) - MATERA, 20 NOV - Continua la protesta dei 78 lavoratori della Ferrosud di Matera: alcuni di loro hanno trascorso la notte sul tetto di uno dei capannoni dello stabilimento di Matera "per sollecitare la proprietà a corrispondere spettanze arretrate e a fornire impegni precisi sul futuro dell'azienda" che produce materiale rotabile. Lavoratori e sindacati hanno annunciato una protesta a oltranza finché non ci saranno risposte per una situazione definita "tragica". Una delegazione sta manifestando davanti al Palazzo di Giustizia della Città dei Sassi "per evitare che i giudici possano accogliere, nei prossimi, giorni la richiesta di 'concordato preventivo in bianco' presentata dall'azienda che impedirebbe - secondo i sindacati - di potere ottenere il pagamento delle spettanze".