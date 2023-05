Ferretti, via libera soci a dual listing a Milano

Roma, 29 mag. (askanews) - Ferretti attualmente quotata sulla Borsa di Hong Kong conferma la propria intenzione di procedere con il dual listing delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.A supporto della liquidità del titolo su Euronext Milan, è prevista un'offerta da parte di Ferretti International Holding delle azioni ordinarie esistenti, inclusa la greenshoe. Ai fini della Quotazione, l'Azionista Venditore, che attualmente detiene circa il 63,75% del capitale sociale della Società, ha ottenuto le necessarie autorizzazioni a vendere fino al 28,75% del capitale sociale esistente della Società.La struttura finale dell'Offerta, insieme agli altri termini e condizioni rilevanti, saranno determinati prima del lancio dell'Offerta.

L'Offerta sarà riservata esclusivamente a investitori qualificati negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" come definiti e ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non è consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamenti applicabili. Sebbene l'Asia rimanga strategica, come già comunicato dalla Società, la Quotazione consentirebbe alla Società di ampliare la composizione del proprio azionariato in alcune regioni, quali Europa, Medio Oriente e Americhe, che rappresentano i principali mercati del Gruppo. In particolare, si prevede che la Quotazione possa attrarre un maggior numero di potenziali investitori nella negoziazione delle azioni della Società, ampliando così la composizione dell'azionariato e aumentando il volume degli scambi delle azioni, con l'obiettivo di migliorare la liquidità e il profilo delle azioni della Società nel mercato globale. Compatibilmente con le condizioni di mercato, la Società intende procedere all'Offerta non appena saranno ottenute le relative autorizzazioni. A tal fine, in relazione alla Quotazione, la Società ha depositato un prospetto presso la Consob, che dovrà essere approvato dalla Consob ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.