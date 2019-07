Ferrero completa acquisto biscotti Kellogg per 1,3 miliardi dollari

New York, 29 lug. (askanews) - È stata completata la vendita, per 1,3 miliardi di dollari, di biscotti a marchio Keebler, di snack e altri prodotti di Kellogg all'italiana Ferrero. Il presidente e Ceo del gruppo statunitense, Steve Cahillane, ha commentato in una nota che "la vendita rafforza la nostra capacità di concentrarci su aree di business con le maggiori opportunità di crescita".In una nota separata, Giovanni Ferrero - il presidente esecutivo del gruppo piemontese - ha definito "iconico" il portafoglio di marchi acquisiti. Lapo Civiletti, Ceo del gruppo Ferrero, ha aggiunto che "con questa acquisizione, rafforziamo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato chiave nordamericano". I marchi e le fabbriche oggetto della transazione saranno gestiti da Ferrara Candy Company, azienda acquisita da Ferrero nel 2017.