Ferraris: 'Elettrodotto Italia-Montenegro sarà volano sviluppo

Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - “Sono molto orgoglioso di inaugurare questa importante e innovativa infrastruttura, che costituisce uno snodo fondamentale per l’Unione Energetica Europea e cruciale per l’integrazione dell’intera area balcanica nell’Unione Europea, attraverso l’Italia". Così l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris, commenta l'elettrodotto fra Italia e Montenegro inaugurato oggi in Abruzzo. "L’opera - aggiunge - costituisce il volano di sviluppo per una serie di opportunità relative alla sicurezza dei sistemi energetici interconnessi e la gestione dei flussi sulla rete elettrica ed è necessaria per la crescita di un mercato elettrico integrato affidabile, efficiente e sostenibile. La gestione ottimale delle risorse deve essere, infatti, coordinata e sinergica fra i vari Paesi, specialmente fra quelli limitrofi".