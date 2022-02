Ferrari, utile netto cresce 37% in 2021 a 833 milioni di euro

Roma, 2 feb. (askanews) - Ferrari ha chiuso il 2021 con un utile netto di 833 milioni di euro, in crescita del 37% rispetto all'esercizio precedente, registrando una flessione del risultato del 18% a 214 milioni nei tre mesi al 31 dicembre. L'utile per azione diluito adjusted è stato di 4,50 euro e per il 2022 conta di raggiungere un utile per azione in un range 4,55-4,75 euro. Lo si legge in un comunicato della società."I risultati finanziari record del 2021 dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business. Abbiamo gestito attentamente una raccolta ordini impressionante, in linea con la nostra strategia volta a perseguire una crescita controllata e a preservare l'esclusività del marchio" - ha commentato l'amministratore delegato Benedetto Vigna - "Abbiamo registrato una crescita a doppia cifra superiore alla nostra guidance su tutti i principali indicatori finanziari e un margine dell'EBITDA ancora più eccezionale che ha toccato il livello record del 35,9%. In questa fase di forte slancio guardiamo con entusiasmo alle prossime opportunità e al nostro Capital Markets Day del 16 giugno a Maranello, dove illustreremo i nostri piani per il futuro".(segue)