Ferrari, Elkann: 'Un modello a guida autonoma? Sarebbe triste'

(Adnkronos) - "Una Ferrari a guida autonoma sarebbe triste perché lo spirito della Ferrari è proprio quello di poterla guidare. In un mondo in cui l’autonomia andrà a colonizzare una gran parte della nostra mobilità il valore della guida umana aumenterà". Così il presidente di Stellantis, John Elkann, intervenendo all’Italian Tech Week. "Quando avevamo cavalli e carrozze, esistevano le corse ippiche ma quando sono scomparsi i cavalli e le carrozze le corse ippiche sono continuate e sono molto apprezzate: per questo la Ferrari dovrebbe continuare ad essere quello che è ", ha concluso.