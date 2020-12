Ferrari, Elkann: grato a Camilleri, continuità e grandi risultati

Roma, 11 dic. (askanews) - Louis Camilleri ha portato la Ferrari a "risultati eccezionali" negli oltre due anni da amministratore delegato, garantendo la "continuità" con la gestione dell'ex-numero uno Sergio Marchionne dopo la sua morte improvvisa. Lo afferma il presidente esecutivo della società di Maranello, John Elkann, in una lettera ai dipendenti dopo le dimissioni con effetto immediato dell'ad. Negli ultimi giorni, secondo fonti aziendali, Camilleri è stato ricoverato per Covid-19 ma ora è tornato a casa e le sue condizioni sono migliorate."È con grande dispiacere - scrive Elkann - che ho appreso, come tutti noi della famiglia Ferrari, della decisione di Louis Camilleri di dimettersi per motivi personali dal suo ruolo di amministratore delegato. So che per lui non è stata una decisione facile ma, come sempre accade con scelte così importanti, dobbiamo rispettarla pienamente"."Sono estremamente grato - sottolinea il presidente e amministratore delegato ad interim - per tutto ciò che Louis ha fatto per la Ferrari e in particolare per il suo contributo negli ultimi anni, in cui ha preso il timone della nostra società nel momento molto difficile seguito alla prematura scomparsa di Sergio nel luglio 2018. In qualità di membro di lunga data del consiglio di amministrazione, Louis ha mostrato un incrollabile senso di responsabilità assicurando continuità alla nostra organizzazione, guidando la Ferrari verso il futuro con un piano strategico ambizioso e lungimirante. Il suo impegno è stato totale, come la sua fedeltà ai principi del nostro fondatore Enzo Ferrari"."La leadership e la passione di Louis - aggiunge Elkann - hanno guidato la Ferrari verso risultati eccezionali, spesso raggiungendo o superando gli obiettivi impegnativi che lui stesso si era prefissato. Abbiamo aperto un capitolo completamente nuovo per creare, con il record di cinque nuovi modelli presentati lo scorso anno, la gamma di prodotti più completa della nostra storia. Quest'ultima è un enorme tributo alle sue capacità e al suo stile manageriale unico, che so bene lo spingerebbe immediatamente a riconoscere il contributo personale e professionale di ognuno di voi per aver reso possibile tutto ciò".