Federproprietà, Bardanzellu: la casa è sempre più multifunzionale

Roma, 12 dic. (askanews) - La casa per gli italiani non è solo fonte di tranquillità e rifugio ma, dopo la pandemia, è sempre più luogo multifunzionale. Dallo smart working alla Dad, la casa ha iniziato ad ospitare diversi tipi di attività. E' quanto emerge dal rapporto 'Gli italiani e la casa' a cura di Federproprietà e Censis.Il presidente di Federproprietà, Giovanni Bardanzellu, ha così sintetizzato i principali risultati dell'indagine:"La funzione della casa, durante la pandemia, è completamente cambiata perchè la casa ormai non è più soltanto il luogo della relazionalità familiare, luogo domestico, ma è diventata ormai un centro multifunzionale perchè durante la pandemia e ancora adesso, perchè si è consolidato ormai questo utilizzo, la casa è diventata il luogo del lavoro, il luogo dello scuola, il luogo dello sport, il luogo dell'assistenza sanitaria".Ma occorre rilanciare, per Bardanzellu, il valore economico della casa."Purtroppo abbiamo visto, emerge dal rapporto, che a questo aumento della funzione sociale della casa non corrisponde un aumento del valore economico, anzi permane quel declino del valore della casa per cui oltre il 50% degli italiani pensa che la casa ormai non sia più l'investimento migliore. Tutto questo perchè la casa ormai, con le altre crisi che sono subentrate alla pandemia, la guerra, l'alta inflazione, la crisi energetica, ormai deve fare i conti con dei costi enormi che impediscono o rendono molto difficile l'accesso alla casa. Il valore economico della casa va risollevato e Federproprietà propone alcune proposte che da tempo ha avanzato alla classe politica per cercare di alleviare, almeno momentaneamente, le sofferenze dei proprietari".