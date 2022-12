Federmeccanica, produzione peggiora, nel terzo trimestre -2,1%

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Peggiora nel terzo trimestre la produzione metalmeccanica. Nel periodo luglio-settembre, infatti, i volumi evidenziano una sostanziale stabilità (+0,1%) rispetto al trimestre precedente (+1,1%), ma nel confronto annuo diminuiscono del 2,1%, in ulteriore calo dopo il precedente -1,2%. E' quanto emerge dalla 164esima indagine di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica. Pesano, sottolinea, gli ulteriori incrementi dei prezzi dell'energia e delle materie prime dovuti al prolungamento del conflitto russo-ucraino e la politica zero-Covid adottata dalla Cina, che contribuisce a creare difficoltà nelle catene di approvvigionamento globale. "Le aspettative delle imprese metalmeccaniche e meccatroniche sono in costante e, purtroppo, anche netto peggioramento in ogni ambito", commenta il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, parlando di "un quadro complessivamente negativo". (ANSA).