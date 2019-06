Fed, Trump: alla fine Powell 'farà ciò che è giusto' sui tassi

New York, 20 giu. (askanews) - Il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, "farà ciò che è giusto, alla fine". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando l'ultima riunione della Fed che, dopo aver deciso di mantenere i tassi invariati, ha aperto alla possibilità di un futuro taglio, come chiesto da tempo dalla Casa Bianca."Credo abbia indicato che li abbasseranno. Avrebbe dovuto farlo prima, ma che ci vuoi fare..." ha detto Trump, parlando del governatore della Fed dallo Studio Ovale, dove ha ricevuto il premier canadese Justin Trudeau. "Non si può sempre vincere. Avrebbe dovuto farlo prima, ma alla fine farà ciò che è giusto".