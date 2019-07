Fed taglia tassi di 25 punti base, target fed funds al 2-2,25%

New York, 31 lug. (askanews) - La Federal Reserve - la Banca centrale statunitense - ha annunciato un taglio dei tassi di 25 punti base, come atteso da gran parte degli esperti; si tratta del primo taglio dei tassi dal dicembre del 2008. Alla fine di due giorni di riunione, il Federal Open Market Committee - il braccio di politica monetaria della Fed - ha deciso di ridurre il costo del denaro al 2-2,25%. A votare a favore del taglio dei tassi sono stati 8 membri su 10.La Federal Reserve ha poi aperto a un possibile nuovo taglio, ribandendo che "agirà in modo appropriato per sostenere l'espansione, con un mercato del lavoro forte e un'inflazione vicina all'obiettivo simmetrico del 2%". Come in altre occasioni, la Banca centrale ha dichiarato, nel comunicato appena diffuso, che "continuerà a monitorare le implicazioni dei dati in arrivo per l'outlook economico".