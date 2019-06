Fed: Powell rassicura i mercati, apre a un taglio dei tassi

New York, 4 giu. (askanews) - La Fed sta monitorando le tensioni commerciali e agirà "in modo appropriato per sostenere l'espansione" dell'economia statunitense, che il mese prossimo diventerà la più lunga di sempre (iniziò a metà del 2009). Lo ha dichiarato il governatore della Fed, Jerome Powell, aprendo dunque alla possibilità di un taglio dei tassi.Nel suo discorso preparato per un intervento a una conferenza a Chicago, Powell ha invitato i mercati a ignorare la stima mediana sui tassi, spiegando che "in tempi di tanta incertezza" come quelli attuali "bisognerebbe pensare alla stima mediana come l'esito meno probabile". (segue)