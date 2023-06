Fed, Powell: appropriato aumentare tassi altre 2 volte quest'anno

New York, 22 giu. (askanews) - "E' probabilmente appropriato aumentare i tassi altre due volte quest'anno", ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell intervenendo alla Commissione bancaria del Senato. Powell ha spiegato che non c'è consenso tra i membri della Fed su "quanto tempo impiega la politica monetaria per influenzare l'economia", ma ha precisato che c'è un percorso per un atterraggio morbido.

In risposta ad un senatore sulla crisi delle proprietà immobiliari, Powell ha spiegato che le grandi banche non hanno alte concentrazioni di proprietà, mentre le ha viste nelle banche più piccole. "Siamo molto consapevoli e siamo concentrati sul problema", ha detto il presidente della Fed.Parlando poi del fallimento della Silycon Bank ha ribadito: "Dobbiamo correggere la regolamentazione della liquidità".