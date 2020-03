Fed inietterà 1.500 mld, Wall Street recupera perdite (Dj -3,5%)

New York, 12 mar. (askanews) - Wall Street recupera una buona parte delle perdite registrate oggi, dopo che la Federal Reserve ha annunciato un'azione straordinaria sul mercato Repo per contrastare il sell-off dovuto al coronavirus. La Banca centrale statunitense ha annunciato che offrirà 500 miliardi di dollari in un'operazione Repo (pronto contro termine) a tre mesi e ne offrirà altrettanti domani. Sempre domani, la Fed offirà altri 500 miliardi di dollari in un'operazione Repo a un mese.Il Dow Jones, arrivato a perdere oltre il 9%, cede ora 826 punti, il 3,5%; lo S&P cede il 4,4%, il 22% rispetto al record raggiunto solo lo scorso mese, dopo aver raggiunto un calo intraday superiore al 9%; il Nasdaq ha recuperato dal -7% al -4,5%.