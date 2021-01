Fca, via libera assemblea Psa alla fusione per creare Stellantis

Roma, 4 gen. (askanews) - Via libera dell'assemblea dei soci del gruppo Psa alla fusione con Fiat Chrysler per creare Stellantis. Gli azionisti della società francese, che detiene i marchi Peugeot e Citroen, hanno approvato l'aggregazione con Fca con il 99,85% di voti favorevoli.L'amministratore delegato di Stellantis sarà Carlos Tavares, attuale numero uno di Psa. Durante l'assemblea Tavares ha sottolineato che il nuovo gruppo automobilistico sarà il terzo al mondo per fatturato e il quarto per volumi. Uno dei primi obiettivi, secondo il futuro Ceo, sarà realizzare sinergie per cinque miliardi di euro all'anno.