Fca ritira proposta fusione, titolo Renault crolla a Parigi

Milano, 6 giu. (askanews) - Lo stop (temporaneo?) al matrimonio con Fca, che avrebbe dato vita al terzo costruttore mondiale di auto, ha affossato il titolo Renault che alla Borsa di Parigi ha lasciato sul terreno il 6,41%. Senza particolari scossoni invece la reazione del Lingotto che a Piazza Affari ha chiuso sopra la parità (+0,09% a 11,71 euro). Invariata Exor.Fca ha ritirato la sua proposta di fusione dopo la nuova fumata nera del cda di Renault che ieri notte, per la seconda volta in due giorni, non ha assunto alcuna decisione sul progetto "a causa della richiesta avanzata dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto a una successiva riunione del consiglio". A stretto giro è arrivata la decisione di Fca di ritirare con effetto immediato la proposta perchè è "divenuto chiaro che non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche perché una simile fusione proceda con successo". Solo all'ora di pranzo è giunto poi il comunicato di Renault che sembra in qualche modo smarcarsi dalle rivendicazioni dello Stato francese, primo azionista con il 15,01%. "Il gruppo esprime il suo rammarico per non aver l'opportunità di continuare ad approfondire la proposta di Fca", si legge, "riteniamo che questa opportunità arrivasse al momento giusto, avendo una logica industriale convincente e grande merito finanziario, che si sarebbe tradotto in un leader globale del settore auto, basato in Europa".