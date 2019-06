Fca e Renault ci riprovano, al via nuovi colloqui per la fusione

Roma, 15 giu. (askanews) - Fiat Chrysler e Renault provano a far ripartire il dialogo sulla fusione, dopo che una settimana fa Fca ha ritirato la proposta di alleanza tra i due gruppi automobilistici. Lo scrive il Sole-24Ore, secondo cui "la rinnovata fiducia al presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, da parte del governo Macron spiana la strada alla riapertura dei negoziati tra Fca e la casa francese"."Secondo quanto si apprende - sottolinea il quotidiano economico - nelle ultime ore qualcosa si starebbe muovendo tra Detroit, Torino e Parigi. Ci sarebbe la volontà, riferiscono alcune fonti, da parte dei due gruppi automobilistici di riaprire il tavolo negoziale in tempi rapidi. Ieri Mike Manley, ceo di Fiat Chrysler, era a Parigi e avrebbe incontrato esponenti di Renault per avviare un nuovo dialogo. John Elkann, in questa prima fase, avrebbe deciso di non esporsi direttamente"."Lo schema dell'accordo - spiega il Sole - sarebbe lo stesso di quello congelato una settimana fa ma 'ci sarebbe qualche modifica rispetto all'impianto iniziale', sottolinea una fonte che preferisce restare anonima. Il tavolo sarebbe comunque circoscritto a Renault e Fca, e non sarebbe contemplato in questo primo step un coinvolgimento del partner della casa francese, Nissan".I tempi "sembrano preannunciarsi stretti con uno schema già condiviso nelle sue grandi linee e che ha già recepito i desiderata delle due case automobilistiche. Condizione chiave dell'avvio di un nuovo dialogo tra Parigi e Torino era proprio la conferma della fiducia dello Stato a Senard, garante nel primo tentativo di fusione di un sostegno del governo che è poi venuto a mancare, facendo naufragare l'intesa".