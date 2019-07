Fca Melfi: nel 2020 le nuove produzioni

(ANSA) - POTENZA, 2 LUG - "L'avvio delle produzioni" nello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) "della versione ibrida della Jeep Renegade e la messa in produzione della Compass nel primo trimestre 2020 è la buona notizia che aspettavamo da tempo". Così - in una dichiarazione congiunta - il coordinatore nazionale della Fim Cisl per il gruppo Fca, Raffaele Apetino, e il segretario generale della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista. Secondo i rappresentanti sindacali, "è una notizia positiva per lo stabilimento di San Nicola che con i suoi oltre settemila dipendenti è la più grande fabbrica del gruppo Fca".