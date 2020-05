Fca, Gualtieri: no a delocalizzazioni e garanzie su occupazione

Roma, 18 mag. (askanews) - Per ottenere il maxiprestito da 6,3 miliardi Fiat Chrysler dovrà assicurare che non farà delocalizzazioni produttive fuori dall'Italia e confermare i livelli occupazionali. Lo assicura il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, secondo cui "Fca si è impegnata a utilizzare le risorse per sostenere la liquidità della filiera automotive, il che è utile e apprezzabile. Tuttavia, nelle interlocuzioni informali che hanno preceduto la richiesta di finanziamento a Intesa Sanpaolo, il governo ha chiarito che sarebbero state necessarie condizioni aggiuntive: la conferma e il potenziamento del piano di investimenti anche nelle nuove condizioni determinate dal coronavirus, l'impegno alla non delocalizzazione della produzione, la conferma dei livelli occupazionali, la puntuale rendicontazione degli investimenti concordati"."Il governo - spiega Gualtieri in un post su facebook - eserciterà il massimo rigore nella verifica di questi impegni, attraverso i quali si punta a preservare e rafforzare il radicamento in Italia di un grande gruppo automobilistico internazionale, che si accinge a realizzare una impegnativa fusione con Psa. A questo proposito, è bene chiarire che il nuovo gruppo multinazionale avrà sede in Olanda, considerata come 'campo neutro' rispetto ai due paesi europei, Italia e Francia, e agli Stati Uniti"."Proprio la sfida della fusione - sottolinea il ministro - soprattutto in un quadro reso ancora più incerto non solo dalla transizione verso la mobilità sostenibile e l'auto elettrica ma dalla crisi economica globale innescata dal coronavirus, rendeva particolarmente pressante l'esigenza di usare pienamente le condizionalità previste dal decreto liquidità per preservare e rafforzare l'ancoraggio in Italia di Fca e di rilanciare gli investimenti, l'innovazione e l'occupazione in una filiera strategica per il futuro industriale ed economico del nostro paese"."È quanto - aggiunge Gualtieri - il governo ha fatto e continuerà a fare fino al perfezionamento di questa linea di credito, che va oltre il semplice rilascio di una garanzia sulla liquidità ma costituisce a pieno titolo una importante operazione di politica industriale".Glv