Fca, Elkann: obiettivo fusione con Psa nel primo trimestre 2021

Roma, 26 giu. (askanews) - Fca conferma l'obiettivo di creare un'unica società con Psa entro il primo trimestre dell'anno prossimo. Lo ha assicurato il presidente di Fiat Chrysler, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti. La fusione paritetica con i francesi di Psa "darà vita a un gruppo globale che sarà il quarto al mondo per volumi, in grado di generare sinergie annuali per 3,7 miliardi di euro e pronto a cogliere le grandi opportunità della nuova era della mobilità sostenibile"."Nonostante le enormi sfide - ha sottolineato Elkann - che sono emerse a causa dell'emergenza coronavirus, posso confermare che il lavoro svolto dai nostri team per portare a termine la fusione è proseguito a ritmo sostenuto e prevediamo di raggiungere l'obiettivo di diventare un'unica società entro il primo trimestre dell'anno prossimo".La crisi del coronavirus "ha ulteriormente confermato le solide ragioni di questa unione che si basa sulla creazione di un innovativo modello di business, con le dimensioni per generare enormi efficienze e unire le competenze necessarie allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia"."Un grande futuro - secondo il presidente - attende questa nuova azienda, che disporrà della leadership, delle risorse e del know-how per offrire ai clienti i migliori prodotti a prezzi accessibili e sarà un punto di riferimento per innovazione, qualità e scelta"."L'unione tra Fca e Psa - ha aggiunto Elkann - ha tutte le carte in regola per dare vita a un leader di successo in questo nuovo mondo e l'eccellente rapporto che è stato instaurato in questi mesi, anche a livello personale, con Louis Gallois, Carlos Tavares e i loro team è una prova evidente della nostra visione condivisa e della nostra determinazione a raggiungere lo scopo".