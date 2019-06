Roma, 7 giu. (askanews) - Su Fca-Renault "la Francia non ha fatto una bella figura", ha affermao il vicepremier Luigi Di Maio: "l'interventismo di Stato ha provocato il fallimento dell'operazione". Mentre il governo Italia, ha rivendicato in una intervista a Radio 24, era in contatto con Fca ma ha "rispetatto" quella che era una operazione di mercato: "credo che sia stata una scelta azzeccata".