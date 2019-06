Fca, Cda Renault rinvia decisione su richiesta governo francese

Roma, 6 giu. (askanews) - Il consiglio di amministrazione di renault "non è stato in grado di adottare una decisione" sul progetto di fusione proposto da Fca "a causa della richiesta avanzata dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un successiva riunione del Consiglio".E' quanto si legge in una nota diffusa dalla casa automobilistica al termine del Cda durato circa 6 ore.Nel corso della riunione, "si è continuato ad esaminare con interesse la proposta ricevuta da Fca per una possibile fusione" riferisce il comunicato.