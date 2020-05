(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Scatterà lunedì 4 maggio la 'fase 2' per 4,4 milioni di lavoratori, mentre "2,7 milioni" resteranno ancora a casa. La ripresa, però, non è esente da "paradossi": in attività torneranno, infatti, soprattutto gli 'over50', rispetto ai giovani, in prevalenza nel Nord Italia, area più esposta al contagio da Covid-19. Lo rilevano i consulenti del lavoro.