Fao: uso sostenibile delle foreste aiuta ad affrontare la crisi climatica

(Adnkronos) - "Da un semplice bicchiere d’acqua ai materiali per costruire una casa, le foreste offrono risorse preziose alla vita delle persone e sono indispensabili per risolvere molte sfide globali, tra cui la crisi climatica e la povertà". È quanto si legge in un nuovo rapporto redatto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l’agricoltura (Fao) in collaborazione con l’Istituto forestale europeo (Efi). La pubblicazione 'Prodotti forestali nella bioeconomia globale: favorire la sostituzione con prodotti a base di legno e contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile' è stata presentata oggi, in occasione della Giornata internazionale delle foreste 2022, che si è celebrata nell’ambito di Expo 2020 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Attualmente, ricorda la Fao, "il 75% del consumo globale di materiali interessa risorse non rinnovabili. L'estrazione, il trasporto, la lavorazione e lo smaltimento di tali risorse producono un impatto enorme sull'ambiente, sul clima e sulla biodiversità". Stando al rapporto, "i prodotti a base di legno possono sia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso il sequestro del carbonio, sia aiutare a evitare, o a ridurre, le emissioni di gas a effetto serra associate a quei materiali di cui costituiscono un possibile sostituto". Le foreste, che coprono circa un terzo della superficie terrestre, ci forniscono acqua e aria pulita, legname, combustibili fossili e cibo. Il settore forestale dà occupazione ad almeno 33 milioni di persone, e sono miliardi gli individui che usufruiscono dei beni e servizi che ne derivano. A ricordarlo è stato il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l'agricoltura, Qu Dongyu, in occasione della cerimonia di inaugurazione della Giornata internazionale delle foreste 2022, organizzata in modalità ibrida, presso il padiglione della Svezia a Expo 2020 Dubai. “Nonostante ciò, negli ultimi decenni, le aree forestali del pianeta si sono ridotte. Oggi, soltanto il 25% della domanda complessiva di materiali è soddisfatto da biomassa, tra cui il legno; il resto è affidato alle risorse non rinnovabili”, ha precisato Qu, aggiungendo che è giunto il momento di agire. Il tema della Giornata internazionale delle foreste 2022, scelto ogni anno dal Partenariato collaborativo sulle foreste, è 'Foreste e produzione e consumo sostenibili', che la Fao ha accompagnato con il seguente slogan 'Scegliere legno sostenibile per le persone e il pianeta'. Lo scopo è sottolineare che le foreste possono contribuire in maniera importante a garantire una produzione e un consumo più sostenibili e, quindi, possono concorrere al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Oss), primi fra tutti l’Oss 12 (Consumo e produzione responsabili) e l’Oss 15 (Vita sulla terra). In altri termini, possono migliorare la sussistenza della popolazione, favorire lo sviluppo di ambienti e città sane e ridurre l’impronta di carbonio e dei materiali del pianeta. Le foreste, inoltre, sono il pilastro di pratiche di agricoltura sostenibili e di una produzione alimentare sostenibile. A ciò vanno aggiunti i nuovi prodotti che stanno rapidamente emergendo dalle foreste. All’inizio della giornata, il direttore generale della Fao, in collaborazione con il Parco archeologico Appia Antica di Roma e altre istituzioni partner, ha simbolicamente messo a dimora 40 nuovi alberi donati dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto Ossigeno (Oxygen), un’iniziativa volta a compensare le emissioni di CO2 e a proteggere la biodiversità. L'evento si è tenuto presso il G20 Green Garden.