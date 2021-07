Facebook e Instagram, Zuckerberg: '1 miliardo di dollari ai 'creator''

Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - Entro la fine del 2022 Facebook e Instagram 'ricompenseranno' con 1 miliardo di dollari i 'creator', ovvero i realizzatori di contenuti che utilizzano i due social per esprimere la loro creatività. Come ha spiegato in un post Mark Zuckerberg, l'obiettivo è di realizzare "le migliori piattaforme per permettere a milioni di creatori di guadagnare: investire nei creatori non è una novità per noi, ma sono entusiasta della possibilità di portare avanti questo lavoro". Il progetto includerà nuovi programmi di bonus per i creator che raggiungono determinati obiettivi nell'utilizzo degli strumenti creativi e di monetizzazione. Facebook spiega di essere pronta a fornire "anche finanziamenti iniziali per aiutare i creator a produrre i propri contenuti. Il nostro obiettivo è aiutare il maggior numero di creator possibile ad avere un successo di lungo termine sulle nostre app". Fra le prime opzioni, quella di erogare bonus a una selezione di creator di video che useranno le inserzioni in-stream nei prossimi 4 mesi. "I programmi di bonus - si spiega dal social - saranno stagionali, si evolveranno e verranno estesi nel corso del tempo. Anche se alcuni sono già disponibili, ad esempio i badge e le sfide di Stars come annunciato di recente, quest'estate lanceremo uno spazio dedicato interamente ai bonus, dove i creator potranno controllare tutti quelli disponibili. Lo spazio sarà inizialmente disponibile sull'app Instagram, e nel corso dell'anno anche sull'app Facebook".