Facebook, fatturato III trim +28%, utili +19%, crescono utenti

Roma, 30 ott. (askanews) - Fatturato, utili e nuovi utenti in crescita a Facebook, secondo cui in media ogni giorno 2,2 miliardi di persone usano una delle principali piattaforme del gruppo, oltre allo stesso social network Instagram, WhatsApp, e Messenger. La società ha riferito di aver chiuso il terzo trimestre con 17,383 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari, il 28 per cento in più dello stesso periodo di un anno prima. L'utile netto è salito a 6,091 miliardi, un più 19 per cento."Abbiamo avuto un buon trimestre, la nostra comunità e le nostre attività continuano a crescere", ha commentato con una nota il fondatore e amministratore delegato, Mark Zuckerberg. Secondo la società, a settembre gli utenti attivi giornalieri si sono attestati a quota 1,62 miliardi, il 9 per cento in più rispetto allo stesso periodo di un anno prima.