Usa, Produzione industriale in febbraio invariata come da stime

New York, 17 mar. (askanews) - In febbraio, la produzione industriale negli Stati Uniti, secondo i dati della Federal Reserve è rimasta pressoché invariata rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un dato a 103 punti. Gli analisti avevano anch'essi previsto un dato stazionario. La produzione totale rispetto a febbraio 2022 è scesa dello 0,2%.La produzione manifatturiera, in febbraio, ha registrato un rialzo dello 0,1%, mentre l'indice del settore minerario è sceso dello 0,6%; mentre l'indice dei servizi di pubblica utilità è aumentato dello 0,5%.L'utilizzo della capacità degli impianti - che misura la produzione industriale rispetto al potenziale - è rimasta invariata al 78,3%, contro attese per un 78,3%. Il dato di gennaio sulla produzione è stato rivisto a +0,3%; mentre la capacità di utilizzo degli impianti rivista, è passata da 78,3% a 78%.