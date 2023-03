Banche, Enria (Bce) esclude che nell'Ue si nascondano 'casi Svb'

Roma, 21 mar. (askanews) - Nell'eurozona non si nascondono casi simili alla Silicon Valley Bank. In sintesi, è il messaggio lanciato dal presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, Andrea Enria durante una audizione congiunta con l'Eba, l'Autorità bancaria europea, al Parlamento europeo sulla crisi Svb e di altre banche.Non ci sono banche analoghe nell'Ue "innanzitutto perché le banche che vigiliamo non mostrano le caratteristiche di estremo rischio sui tassi di interesse e di concentrazione su una base di depositi non garantiti che potremmo chiamare business model Svb", ha affermato."Generalmente le nostre banche operano con una base di clienti più diversificata. I depositi non garantiti sono una importante fonte di finanziamento anche nell'area euro, ma tendono ad essere rilevanti su banche con modelli di business che sono ben diversificati - ha proseguito - sia sul versante degli attivi sia sulla base delle esposizioni".Inoltre nell'eurozona e nell'Ue le banche sono tenute a rispettare dei requisiti patrimoniali sulle liquidità più rigorosi che nel caso della banca californiana.