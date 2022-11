Ey: Matteo Lunelli è l'imprenditore dell'anno 2022

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Matteo Bruno Lunelli, amministratore delegato del Gruppo Lunelli, è il vincitore nazionale del premio Ey L'Imprenditore dell'anno 2022. Alla guida del gruppo di famiglia, diventato espressione dell'eccellenza del bere italiano con le bollicine Ferrari, la grappa Segnana, il prosecco superiore Bisol1542, l'acqua minerale Surgiva, i vini fermi di Tenute Lunelli e la cedrata Tassoni, Lunelli è stato scelto "per l'impegno nel portare l'eccellenza italiana in tutto il mondo, affrontando il percorso di crescita di un'impresa familiare e radicata nel territorio, con coraggio e costante impegno nella ricerca della qualità e della cura per il dettaglio, valorizzando al meglio i talenti, tra tradizione, innovazione e sostenibilità". "Sono onorato di ricevere questo premio che rappresenta prima di tutto un riconoscimento della passione, della dedizione e del talento di tutte le donne e gli uomini del Gruppo Lunelli. È il frutto di una storia di 120 anni costellati di successi per l'azienda e per il sottoscritto di 20 anni di lavoro molto intensi e impegnativi ma ricchi di soddisfazioni", commenta l'imprenditore trentino in occasione della cerimonia di premiazione a Palazzo Mezzanotte. "Il nostro gruppo vuole essere ambasciatore dello stile di vita italiano nel mondo e il suo successo è legato proprio alla fedeltà ad alcuni valori: la ricerca dell'eccellenza in ogni dettaglio, il forte legame con il territorio e una visione d'impresa che opera in armonia con l'ambiente, in sintonia con il territorio e mettendo le persone al centro". (ANSA).